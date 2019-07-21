На КПВВ «Майорское» нашли еще несколько взрывоопасных предметов

Пиротехники продолжают выявлять взрывоопасные предметы во время обследования территории КПВВ «Майорское» в Донецкой области. Об этом сообщил глава Госслужбы по ЧС Николай Чечеткин на своей странице в Facebook.



По состоянии на 15:00 уже найдены 1 минометная мина 120 мм, 1 артиллерийский снаряд 23 мм и фрагмент минометной мины.



Позже был найден еще артиллерийский снаряд 30 мм.



Чечеткин также отметил, что обследование территории продолжается.

Сегодня утром КППВ «Майорское» приостанавливал работу из-за анонимного сообщения о минировании. После возобновления работы на территории КПВВ выявили минометную мину и контрольный пункт вновь приостановил работу.