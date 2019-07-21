На КПВВ «Майорское» к вечеру нашли 12 снарядов и мин

На контрольно-пропускном пункте въезда-выезда «Майорское» на линии разграничения в Донецкой области обнаружен к 17 часам вечера пиротехники ГСЧС обнаружили уже 12 взрывоопасных предметов. Об этом сообщил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Николай Чечеткин. Пиротехники нашли: 1 минометную мину 120 мм, 1 артиллерийский снаряд 23 мм, 4 артиллерийских снаряда 30 мм, 5 ручных гранат и фрагмент минометной мины.



«Пиротехническими подразделениями ГСЧС проводится дальнейшее обследование территории», - добавил Чечеткин на странице в Facebook.

Сегодня утром КППВ «Майорское» приостанавливал работу из-за анонимного сообщения о минировании. После возобновления работы на территории КПВВ выявили минометную мину и контрольный пункт вновь приостановил работу.







