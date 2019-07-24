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«Оппоблок»: Пересчет голосов подтвердил проигрыш брата Медведчука

24 июля 2019, 13:50

«Оппоблок»: Пересчет голосов подтвердил проигрыш брата Медведчука

Результаты пересчета голосов на спорном участке № 405 в 105-м округе Луганской области показал победу здесь и в целом по округу представительницы «Оппозиционного блока» Виктории Гриб. Об этом сообщает пресс-служба «Оппоблока».

Второе место занял брат Виктора Медведчука, кандидат «Оппозиционной платформы — За жизнь» Сергей Медведчук.

«В результате первоначальные результаты голосования на данном участке подтвердились: за Викторию Гриб проголосовали 382 человека, за Сергея Медведчука — 241. Это был последний спорный участок по одномандатному округу, и объективная победа Гриб подтверждена еще раз и теперь окончательно», — говорится в сообщении.

В «Оппоблоке» призывали представителей Сергея Медведчука «принять выбор людей, признать очевидную победу Виктории Гриб и отказаться от искусственного затягивания оформления результатов волеизъявления жителей округа».

Ранее полиция усилила меры безопасности на окружной избирательной комиссии № 105 в городе Счастье Луганской области, где приняли решение о пересчете голосов. 

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