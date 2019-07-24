ОПЗЖ отказывается признавать проигрыш брата Медведчука и обвиняет Ахметова

В «Оппозиционной платформе — За жизнь» (ОПЗЖ) выступают против завершения подсчета голосов на 105-м округе, где проиграл Сергей Медведчук — брат одного из лидеров партии и кума президента РФ Виктора Медведчука. В ОПЗЖ уже настаивали о нарушениях при подсчете голосов на спорном участке № 405 в округе № 105 (Счастье, Луганская область).



«Я нахожусь на 105-м избирательном округе, где борется кандидат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Сергей Медведчук и представитель "Оппозиционного блока" Виктория Гриб, сотрудница киевского ДТЭК Рината Ахметова. Сегодня мы здесь изучаем обстоятельства подведения итогов голосования, и я шокирован количеством откровенных нарушений», — заявил нардеп от «Оппозиционного блока» и кандидат в нардепы от ОПЗЖ Нестор Шуфрич.



Он также обвинил бизнесмена Рината Ахметова и компанию ДТЭК в подкупе членов комиссии и запугивании избирателей.



«Ринат Леонидович, вот люди кричат, говорят, что принуждали голосовать, и то не хватило. Ринат Леонидович, люди все рассказали. Я прошу дать возможность реализовать людям свой выбор и не мстить за то, что они в этот раз поддержали не вас», — заявил Шуфрич.



По результатам пересчета голосов на участке № 405, как и во всем округе, победила кандидатка от «Оппозиционного блока», сотрудница ДТЭК Виктория Гриб, заявили в «Оппоблоке».



Ранее полиция усилила меры безопасности на окружной избирательной комиссии № 105 в городе Счастье Луганской области, где приняли решение о пересчете голосов.



В Счастье расположена ТЭС компании ДТЭК.