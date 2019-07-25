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РФ снова блокирует поставки угля на Луганскую ТЭС

25 июля 2019, 15:22

РФ снова блокирует поставки угля на Луганскую ТЭС

РФ вновь блокирует поставки угля на Луганскую ТЭС в Счастье, собственных запасов предприятия хватит до 29 июля. Об этом заявил зампредседателя Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко в комментарии «Апострофу».

«Ситуация очень плохая. Запасов угля хватит до 29 июля. И ситуация сложилась из-за того, что с июля месяца РФ не дает разрешение на вывоз угля на станцию», — сказал Клименко.

По его словам, Луганская ОГА обращалась за помощью к представителю Украины в переговорах по Донбассу Леониде Кучме. Также подготовлены обращения к президенту и премьер-министру.

Как заявляет чиновник, Луганская ОГА планирует переводить ТЭС на газ, однако без понижения стоимости топлива это «примерно в пять раз повысит себестоимость электроэнергии».

«Станцию можно перевести на газ. Но переход на газ Есть вариант — нужно снизить цену на газ, чтобы она покрывалась текущими ценами на электроэнергию. Мы будем обращаться и на этот счет, и будем просить номинации газа, потому что действительно планируем переводить станцию на газ», — отметил Клименко.

Клименко напомнил, что Луганская ТЭС является основным источником электроэнергии в области: «Поэтому, в случае блокировки мы вынуждены будем остановить крупные объекты, и даже социальные объекты. Практически — пострадает вся область. Это школы, детские садики, медицинские учреждения. Но самое главное, что около 200 тысяч человек не смогут получать воду».

Отметим, что ТЭС в Счастье входит в состав компании ДТЭК Рината Ахметова.

Компания уже направила обращения в Совет национальной безопасности и обороны, Кабинет министров и Министерство энергетики и угольной промышленности. В ДТЭК отмечают, что уже начаты переговоры с НАК «Нафтогаз Украины» о поставках газа.

Ранее госпредприятие «Оператор рынка» опубликовало предельные цены (prices cap) на запускаемых с 1 июля сегментах новой модели оптового рынка э/э — рынке «на сутки вперед» и внутрисуточном рынке. Средняя предельная цена составит 1640,8 грн за МВт-ч (без НДС). При этом в июле НАК «Нафтогаз Украины» реализовывал потребителям газ за ПСО по цене 4905,67 грн за 1 м3 (без НДС, также не включена плата облгазу и Укртрансгазу).

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