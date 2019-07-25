В СБУ не комментируют освобождение россиян с танкера «Neyma»

В Службе безопасности Украины отказались комментировать информацию об освобождении десяти россиян — членов экипажа российского танкера «Neyma», задержанного сегодня задержанного в порту Измаил Одесской области. По данным спецслужбы, этот танкер блокировал украинские малые бронированные артиллерийские корабли «Никополь», «Бердянск» и буксир «Яны Капу» в Керченском проливе в ноябре 2018 года.



«СБУ не комментирует информацию о дальнейшей судьбе моряков. Это является тайной досудебного следствия», — сказала спикер СБУ Елена Гитлянская в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».



Как сообщила Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, десятеро членов экипажа «Neyma» отпущены без предъявления обвинений. Это также подтвердили в Посольстве РФ в Киеве.



В МИД РФ заявили, что в случае задержания членов экипажа, «последствия не заставят себя ждать».