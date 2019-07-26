Режим прекращения огня на Донбассе соблюдается с начала текущих суток

С начала текущих суток режим прекращения огня на Донбассе соблюдается сторонами. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Отмечается, что с начала 26 июля обстрелов позиций ООС не зафиксировано.



В штабе напомнили, что вчера, 25 июля, в результате обстрела боевиков был ранен украинский военный в районе Причепиловки.

На переговорах в Минске была достигнута договоренность, что с 00:01 21 июля начинается бессрочное прекращение огня. Эта договоренность впервые предусматривает запрет на любое ведение огня и ответственность сторон за его нарушение.