Брат Медведчука на округе Луганщины: Я не парашютист, я зять

Сергей Медведчук, младший брат кума президента России Виктора Медведчука, рассказал, почему решил баллотироваться на внеочередных выборах в Верховную Раду по округу № 105 Луганской области с центром в прифронтовом Счастье.



«Послали. На крайний рубеж. Вы слышали, как на площади говорили об этом [представители "Оппозиционной платформы — За жизнь"] Шуфрич и Нимченко, это первое. Во-вторых, у меня здесь родственники. Моя жена со Станицы Луганской. Я не парашютист, я зять», сказал он в интервью «Громадському».



Сергей Медведчук пояснил, что отец его жены живет в Станице Луганской. Он добавил, что вернулся в политику после 15-летнего перерыва, потому что его «позвали и предложили».



«Убедили, что надо всем взяться вместе и принести мир в страну. Мол, брат твой имеет такую активную позицию, а ты стоишь в стороне и занимаешься тихо-спокойно бизнесом. Меня убедили очень быстро, я взял и согласился», — рассказал брат главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь».



Сергей Медведчук подчеркнул, что его позиция ничем не отличается от позиции брата. «Прямые переговоры (с Россией и группировками "Л-ДНР" — прим.) — первый пункт, а потом — выполнение Минских соглашений. Альтернативы сегодня нет, вы прекрасно знаете, все грамотные сегодня», — заявил он.

Согласно результатам ЦИК, в 105-м округе Сергей Медведчук уступил кандидату «Оппозиционного блока» Виктории Гриб.



В ОПЗЖ, чьим выдвиженцем является Медведчук-младший, заявляют о фальсификациях и пытаются оспорить результаты голосования.