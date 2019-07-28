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Зеленский смотрит матч «Динамо» — «Шахтер» на стадионе в Одессе

28 июля 2019, 21:48

Зеленский смотрит матч «Динамо» — «Шахтер» на стадионе в Одессе

Фото: Футбол 1 Фото: Футбол 1

Президент Украины Владимир Зеленский смотрит матч за Суперкубок Украины по футболу между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером» на стадионе «Черноморец» в Одессе.

В конце первого тайма сидящий на трибуне Зеленский попал в телетрансляцию. Рядом с ним за матчем наблюдают глава Офиса президента Андрей Богдан и дочь Александра.

Это первое посещение Зеленским футбольного матча в качестве президента Украины.

Матч Суперкубка начался в 21:00. Встречу транслируют телеканалы «Украина» и «Футбол 1».

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Владимир Зеленский прибыл в Одессу в пятницу. Президент у себя в Facebook сообщил о пяти кандидатах на пост председателя Одесской облгосадминистрации и предложил жителям региона их обсудить.

В субботу Зеленский опубликовал фотографию своего отдыха на пляже.

Сегодня вечером в Одессе полиция увезла в отделение 12 болельщиков, которые пытались устроить драку перед матчем «Динамо» — «Шахтер».

ТЕМЫ

Люди
Владимир Зеленский
Места
Одесса
События
Суперкубок
Организации
Динамо Шахтер

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