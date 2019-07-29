«Россия 1» показала брата главы ДонОГА из «спецслужб ДНР»

Запрещенный в Украине российский телеканал «Россия 1» в Донецке взял интервью у Евгения Кириленко — брата главы Донецкой облгосадминистрации Павла Кириленко. Репортаж вышел в программе «Вести недели» в воскресенье.



В сюжете сказано, что Евгений является «офицером спецслужб» группировки «ДНР». Он рассказал, что перестал общаться с братом.

«Мы уже поняли, что у нас довольно-таки разные политические взгляды. Я бы даже сказал: диаметрально противоположные. После этого мы в телефонном режиме высказали друг другу, может быть, не сильно мягко свои точки зрения. После этого перестали общаться», — отметил Евгений Кириленко.



Он добавил: «Я сказал, что не "укроп". Я против бандеровцев».



Родители братьев Кириленко остались в неподконтрольной украинским властям Макеевке, а бабушка живет в прифронтовой Горловке. В сюжете «России 1» говорится, что их мать, Надежда Кириленко, ездит к Павлу часто.



«Павлик сказал, что "я пришел спасать". Спасать нас самих от себя не надо», — заявила она.

Павел Кириленко был назначен главой ДонОГА 5 июля. Президент Украины Владимир Зеленский во время представления губернатора в Краматорске рассказал, что Павел Кириленко со своим братом не разговаривает «по, так сказать, политическим разногласиям».



По словам Зеленского, Павел Кириленко покинул неподконтрольную территорию и работает в Украине «с первых день оккупации».