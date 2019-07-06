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АТОшник спросил Зеленского о брате Донецкого губернатора – «ДНРовце»

06 июля 2019, 15:15

АТОшник спросил Зеленского о брате Донецкого губернатора – «ДНРовце»

Ветеран АТО спросил у Зеленского, почему он назначил новым губернатором Донецкой области Павла Кириленко, брата которого связывают с группировкой «ДНР». Видео диалога было снято корреспондентом «Новостей Донбасса» в Краматорске 5 июля.

Президент отметил, что с братом новый глава ДонОВГА не общается.

«Этот человек из Донецкой области, там живут его родственники, там живет его брат, с которым он не разговаривает и не общается, начиная с оккупации нашей территории. Он очень хотел перевезти своих родителей, но они не хотят. Они приезжают к внукам, к нему и говорят: «Это наша земля, это наша Украина», но мы не поедем. Потому что если с оккупированной территории выедут, то получается, что мы сами отдали нашу землю - это позиция его родителей», - сказал Зеленский.

Также он назвал Павла Кириленко «очень порядочным человеком».

«Если он нас подведет, если вы мне скажете, что он сделает что-то не так, то я освобожу его в то же мгновение», - сказал президент.

5 июля президент Владимир Зеленский представил в Краматорске нового главу Донецкой областной госадминистрации Павла Кириленко. 

Зеленский заявил о необходимости возвращения ментальности жителей Донецка и Луганска, а также поручил разработать механизм выплаты пенсий на неподконтрольных территориях. 

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