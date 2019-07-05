Зеленский назначил нового губернатора Донецкой области и лично его представит

Павел Кириленко. Фото: Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский отбыл в пятницу с рабочей поездкой в Донецкую область, где представит активу области нового главу Донецкой областной государственной администрации. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.



Зеленский уже подписал указы об увольнении Александра Куця с должности председателя Донецкой обладминистрации и назначении на эту должность Павла Кириленко. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства и датированы 5 июля. Основанием для увольнения Куця указано «завершение срока полномочий президента Украины».

33-летний Павел Кириленко является подполковник юстиции, военным прокурор Ужгородского гарнизона Западного региона (с сентября 2017 года).



В 2008 году окончил Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого. Работал в прокуратурах Донецкой области, АР Крым и Генпрокуратуре. Является уроженцем Донецкой области.



26 июня его кандидатуру Кириленко по представлению Офиса президента поддержал Кабинет министров.



Александр Куць был назначен главой ДонОГА 22 июня 2018 года. Куць является действующим сотрудником СБУ.