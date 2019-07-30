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Прокуратура: Боевики «ДНР» будут свидетельствовать в голландском суде по делу MH17

30 июля 2019, 15:44

Прокуратура: Боевики «ДНР» будут свидетельствовать в голландском суде по делу MH17

Представители боевиков группировки «ДНР» будут свидетельствовать по видеосвязи для голландского суда в деле о катастрофе «Боинга» рейса MH17 в Донецкой области. Об этом сказал прокурор Олег Пересада в Киевском апелляционном суде, передают «Українськi Новини».

По его словам, в допросе будут участвовать бывший «начальник Славянской бригады ПВО ДНР» Владимир Цемах и «экс-начальник штаба Минобороны ДНР» Дмитрий Куприян. Оба они будут допрошены в качестве свидетелей.

По словам прокурора, процедура дачи показаний определена в межгосударственном соглашении между Украиной и Нидерландами. «Это будет по видеосвязи. Так прописано в этом соглашении», — пояснил Пересада.

Он также отметил, что Куприян, укравший автотрейлер для перевозки «Бука», недавно вышел из тюрьмы. Где сейчас находится Куприян прокурор отвечать отказался. Во вторник, 30 июля, суд должен рассмотреть апелляцию на арест Цемаха.

В конце июня украинские спецслужбы задержали и вывезли из Снежного «зенитчика ДНР» Владимира Цемаха.

Международная группа расследователей Bellingcat пришла к выводу, что Цемах может быть причастен к аварии MH17 в Донецкой области и был свидетелем.

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