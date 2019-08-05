Прямые поставки угля из России в Украину снизились на 85%

Поставки угля из России в Украину в июне снизились на 85% после введения российским правительством разрешительного порядка экспорта, но часть его все же попадает в Украину через Беларусь. Об этом пишет российская газета «Коммерсант».



Согласно данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса РФ (ЦДУ ТЭК), экспорт российского угля в Украину в июне сократился в сравнении с тем же месяцем 2018 года на 85,3%, или на 750 тысяч тонн,— до 129,3 тысячи тонн. В целом за полгода поставки сократились на 11,1%, или 556 тысяч тонн,— до 4,9 миллиона тонн. Издание отмечает, что за январь-май поставки угля в Украину росли, и только динамика июня перечеркнула этот тренд.



В первом полугодии крупнейшими поставщиками угля в Украину были шахтоуправление «Садкинское» (600 тыс. тонн), входящее в «Южуголь», шахтоуправление «Обуховское» украинского энергохолдинга ДТЭК (684 тыс. тонн), «Кузбассразрезуголь» (595 тыс. тонн), ТАЛТЭК (555 тыс. тонн), «Ресурс» (491 тыс. тонн), Распадская угольная компания (448 тыс. тонн). Уголь вывозился с шахт Ростовской и Кемеровской областей. В июне объемы среди названных компаний сохранились у «Садкинского» (67,2 тыс. тонн), «Распадской» (38,3 тыс. тонн) и «Ресурса» (12 тыс. тонн), остальные компании остановили поставки.

Источник «Коммерсанта» в правительстве РФ рассказал, что информация о торговых отношениях с Украиной «проходит по закрытой линии». При этом директор «Промугольсервиса» Елена Дробина в июне заявляла, что «по состоянию на 13 июня у компаний не было четкой информации о принципах получения разрешений и возможных объемах поставок».



При этом газета предполагает, что часть российского угля перенаправляется в Украину через Беларусь.



По данным Белстата, в 2018 году экспорт каменного угля в Украину увеличился в 946 раз, до 588,5 тысяс тонн, импорт из России вырос вдвое. За первое полугодие этого года экспорт российского угля в Беларусь, по данным ЦДУ ТЭК, вырос в 4,5 раза, до 951,3 тысячи тонн. Больше всех наращивает поставки «Кузбассразрезуголь» — в 35 раз, до 290 тысяч тонн.



При этом «Коммерсант» сомневается, что отгрузки через Беларусь полностью компенсировали сокращение прямых поставок. В июне по России в целом железнодорожная погрузка угля упала на 7%, до 27,6 миллиона тонн, что в РЖД связывали в том числе со снижением поставок в Украину. Также об этом свидетельствует тот факт, что в конце июля Луганская ТЭЦ, находящаяся на подконтрольной украинским властям территории, перешла на использование газа из-за невозможности получить уголь из РФ.



Собеседники издания в отрасли рассказывают, что не вывезенный уголь уходит на внутренний рынок, перераспределить его на другие экспортные направления пока не получается.

С 1 июня российские компании обязаны ежемесячно получать разрешения правительства РФ на вывоз нефтепродуктов и угля в Украину.