В Генштабе рассказали детали гибели военных под Павлополем

Начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак рассказал подробности вчерашнего обстрела под Павлополем, в результате которого погибли четверо украинских военнослужащих.



«Это был выстрел из гранатомета, к которому была прикручена мина 82-мм миномета, которая попала прямо в окоп, где военные проводили инженерное оборудование своих позиций», — сообщил он на брифинге в Офисе президента.



По его словам, военнослужащие не открывали ответный огонь, так как боевики покинули свои позиции сразу после обстрела.



«Как правило такие обстрелы носят очень редкий характер, тем не менее они есть. И военные были готовы дать ответ, но по нашей информации, противник после обстрела покинул свои позиции и до сих пор его там нет», — добавил Хомчак.

6 августа в 10:20 боевики начали обстрел из РПГ вблизи Павлополя Донецкой области, в результате чего погибли четверо украинских военнослужащих.



Президент Владимир Зеленский призвал лидеров Франции, Германии и РФ Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина как можно быстрее провести встречу в «нормандском формате» в связи с гибелью военных.