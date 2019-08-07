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Макрон поддержал проведение встречи лидеров «нормандской четверки» в ближайшее время

07 августа 2019, 16:40

Макрон поддержал проведение встречи лидеров «нормандской четверки» в ближайшее время

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время призвал лидеров стран «нормандской четверки» безотлагательно провести встречу, что, в свою очередь, поддержал французский лидер. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Отмечается, что Зеленский проинформировал о гибели четырех украинских военнослужащих в результате обстрела на Донбассе, а также призвал лидеров стран «нормандской четверки» срочно собраться для сохранения мирного процесса, согласования следующих шагов, направленных на окончательное решение конфликта.

«Эмманюэль Макрон выразил полную поддержку инициатив Украины, согласился с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время, которой должна предшествовать встреча официальных представителей всех четырех сторон», — говорится в сообщении.

Отмечается, что президент Франции пообещал связаться с президентом РФ Владимиром Путиным и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы согласовать эту инициативу.

Говоря о гибели украинских военнослужащих на Донбассе накануне, Зеленский подчеркнул, что это не первый обстрел со стороны противника, который имеет целью срыв мирного процесса, начатого украинской стороной.

«Президент Украины также сообщил Эмманюэлю Макрону о других шагах, направленных на мирное урегулирование конфликта на востоке Украины, в частности о восстановлении инфраструктуры, обмене пленными и тому подобное», — говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский сообщил о состоявшемся в среду утром разговоре с Путиным, во время которого призвал к выполнению обязательств по прекращению огня, возвращению моряков и других пленных украинцев.

6 августа четверо украинских военных погибли вблизи Павлополя Донецкой области. По информации Минобороны, это произошло в результате обстрела со стороны боевиков.

После этого президент Украины Владимир Зеленский призвалпрезидента России Владимира Путина, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель как можно быстрее провести переговоры в «нормандском формате».

7 августа Зеленский провел с Путиным телефонный разговор и призвал его «повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийство наших людей».

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