Зеленский попросил Путина повлиять на «ту сторону» конфликта на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня утром позвонил президенту России Владимиру Путину из-за гибели четырех украинских военных на Донбассе.



«Я сегодня утром только что разговаривал с президентом России Владимиром Путиным по этому поводу», — сказал Зеленский во время брифинга.



Он отметил, что срочно позвонил президенту РФ и сказал, что «это нас не приближает к миру».



«Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийство наших людей», — привел свои слова из разговора с Путиным Зеленский.



По словам украинского лидера, общение получилось долгим. «Я говорю, что наших людей убивают. Мне говорят, что там есть какие-то детали, где наши люди стреляют по гражданским», — отметил Зеленский.



При этом он подчеркнул: «Все говорят, что хотят мира. Но кроме слов мы должны двигаться очень быстрыми шагами».



Кроме того, Зеленский сообщил президенту РФ, что украинская сторона проводит разминирование в районе моста в Станице Луганской и отметил, что необходимо сократить сроки ремонта моста.



Президент Украины также отметил, что обсудил с Путиным освобождение украинских пленных.



Перед брифингом Зеленский провел экстренное совещание с силовиками из-за обострения ситуации на Донбассе.

6 августа четверо украинских военных погибли вблизи Павлополя Донецкой области. По информации Минобороны, это произошло в результате обстрела со стороны боевиков.



Также Зеленский провел экстренное совещание с силовиками из-за обострения ситуации на Донбассе.