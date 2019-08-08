Сотрудникам ДТЭК Ахметова предъявлены подозрения из-за «Роттердам+»

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сегодня уведомило о подозрении сотрудников компании ДТЭК, сообщили в пресс-службе энергохолдинга.



ДТЭК считает, что обоснованных причин для таких следственных действий нет, а подозрения следствия безосновательны.



«Порядок, в отношении которого у следственных органов возникли претензии, определил прозрачные правила работы на оптовом рынке электрической энергии, которые ранее отсутствовали, а решение о правилах работы государственные органы принимали субъективно», — говорится в заявлении компании.



Отмечается, что сотрудники ДТЭК предоставили детективам НАБУ необходимые документы и ответили на вопросы.



«Целесообразность использования принципа импортного паритета и соответствие методики ценообразования на энергетический уголь в Украине практикам европейских государств была подтверждена многочисленными международными экспертизами, результаты которых должны быть учтены. В частности, эксперты подтверждают корректность применения принципа импортного паритета, привязку цен на энергетический уголь в Украине к европейским индексам, корректность включения расходов на логистику и тому подобное», — заверили в ДТЭК.



В компании также заявили об отсутствии сверхприбылей как в угольном секторе, так и в украинской тепловой генерации, подчеркнув, что использование принципа импортного паритета при установлении цены на энергоносители является требованием МВФ и других кредиторов Украины.

8 августа НАБУ сообщило о подозрении шести лицам, включая экс-главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка, экс-члена комиссии регулятора Владимира Евдокимова, представителей частных компаний в рамках дела о формуле расчета цены на электроэнергию «Роттердам+». Подозреваемым вменяется злоупотребление служебным положением. Представителям частных компаний инкриминируется пособничество.



По версии следствия, в результате применения формулы «Роттердам+» потребителям электроэнергии было причинено 18,87 миллиарда гривен убытков.



Компания ДТЭК принадлежит Ринату Ахметову.