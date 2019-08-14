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«Слуга народа» предлагает передать вопросы Донбасса комитету по правам человека

14 августа 2019, 13:10

«Слуга народа» предлагает передать вопросы Донбасса комитету по правам человека

Партия «Слуга народа» предлагает, чтобы к веданию комитета по правам человека и национальных меньшинств были отнесены и вопросы относительно урегулирования ситуации на Донбассе и в аннексированном Крыму. Об этом заявил новоизбранный депутат, лидер «Слуги народа» Дмитрий Разумков.

«Эти вопросы будут включены в ведание одного из комитетов. Таким образом, его полномочия и функции будут значительно увеличены», — сказал он на брифинге по итогам заседания подготовительной депутатской группы.

Во время заседания Разумков говорил, что вопросы оккупированных территорий его политсила предлагает отнести к полномочиям комитетам по правам человека.

Против этого выступила «Европейская солидарность». Представительница этой партии Ирина Геращенко считает, что должен быть создан отдельный комитет по вопросам реинтеграции, который возглавит представитель правящей партии. Он подчеркнула, что вопросы прав человека более широкие.

Кроме того, за создание комитета по вопросам Донецкой и Луганской областей выступила «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Ранее «Слуга народа» выступала за создание отдельного комитета по вопросам Донбасса.

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