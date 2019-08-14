Двое топ-менеджеров ДТЭК уведомлены о подозрениях в деле «Роттердам+»

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) в рамках расследования по делу «Роттердам+» сообщило о подозрении гендиректору «ДТЭК Востокэнерго» Борису Лисовому и гендиректоре «ДТЭК Сети» Ивану Гелюху. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



«Уведомлены о подозрении ещё два фигуранта дела — топ-менеджеры ДТЭК», — сказали агентству в НАБУ.

Формула по расчету стоимости угля «Роттердам+» действует с конца апреля 2016 года.



8 августа НАБУ сообщило о подозрении шести лицам, включая экс-главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка, экс-члена комиссии регулятора Владимира Евдокимова, представителей частных компаний в рамках дела о формуле расчета цены на электроэнергию «Роттердам+». Подозреваемым вменяется злоупотребление служебным положением. Представителям частных компаний инкриминируется пособничество.



Экс-член НКРЭКУ Евдокимов был задержан, а местонахождение бывшего главы НКРЭКУ и топ-менеджеров группы компаний НАБУ не известно, так как они находятся за пределами Украины.



По версии следствия, в результате применения формулы «Роттердам+» потребителям электроэнергии было причинено 18,87 миллиарда гривен убытков.



В компании ДТЭК сообщили, что подозрения были объявлены их сотрудникам. В энергохолдинге считают претензии следствия необоснованными.



