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Макрон назвал решение конфликта в Украине условием возвращения России в G8

22 августа 2019, 09:06

Макрон назвал решение конфликта в Украине условием возвращения России в G8

Президент Франции Эмманюэль Макрон увязал возможное возвращение России в формат G8 с урегулированием конфликта в Украине.

«Будет целесообразно, если Россия в конечном итоге вновь присоединится в G8 и воссоздаст этот формат. Раскол произошел после вторжения в Украину. Обязательной предпосылкой является поиск решения в отношении Украины», — сказал он вечером 21 августа, передает агентство AFP.

Президент Франции считает, что если Россия будет «без каких бы то ни было проблем» возвращена в состав «Большой восьмерки», то это станет «стратегической ошибкой» со стороны мировых держав и продемонстрирует их «слабость». Тем не менее, реинтеграция Москвы в этот формат была бы «эффективна и, как мне представляется, полезна», добавил Макрон.

Этот комментарий прозвучал после того, как президент США Дональд Трамп несколько раз за последние дни высказался за то, чтобы рассмотреть идею возвращения России в G8. Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, со своей стороны, заявили ранее в четверг, что не видят возможности вернуть Россию в «Большую восьмерку» до решения конфликта в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что не видит оснований для возвращения РФ в G8 без возвращения Крыма Украине и завершения боевых действий на Донбассе.

В «Большую семерку» входят США, Великобритания, Франция, Италия, Япония, Германия и Канада. Россия участвовала в работе расширенного формата это клуба — «Большой восьмерке», но была исключена в 2014 году после аннексии Крыма и начала боевых действий на Донбассе.

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