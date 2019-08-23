Омбудсвумен России Москалькова прилетела в Киев

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова вылетела в Киев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Украине.



Цель визита в посольстве не сообщили.



В пресс-службе Москальковой «Интерфаксу» уточнили, что она прилетела в Киев сегодня ночью и сейчас находится в столице Украины.

Вчера РБК со ссылкой на источники сообщило, что до конца августа Россия и Украина могут обменяться задержанными и осужденными по формуле 33 на 33 человека без учета главреда «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Планируется, что освобождение Вышинского будет проходить по особой схеме. Будет ли освобожден в этот раз украинский режиссер Олег Сенцов, собеседники РБК ответить затруднились.



Также ожидается, что в рамках этой формулы в Украину вернутся захваченные в Керченском проливе моряки.