Зеленский, Порошенко, Ющенко, Кучма и Кравчук сфотографировались вместе

Пятеро президентов Украины сфотографировались в День Независимости страны. Снимок опубликовала главный редактор LB.ua Соня Кошкина в своем Telegram-канале.



Действующий президент Украины Владимир Зеленский встал с правого края, рядом с ним — первый президент Леонид Кравчук. Далее стоят второй президент Леонид Кучма и третий — Виктор Ющенко. Пятый президент Петр Порошенко встал с левого края.



Как сообщалось, Порошенко сегодня утром не посетил официальные торжества ко Дню Независимости, которые организовала команда Зеленского.