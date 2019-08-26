В России назвали условия для проведения встречи в «нормандском формате»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал основным условием проведения саммита лидеров «нормандского формата» (Франции, Германии, Украины и России) разведение сил и средств в зоне конфликта в Донбассе, передает РБК.



В качестве второго условия Лавров назвал необходимость зафиксировать на бумаге формулу экс-главы МИД Германии и нынешнего президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера. «Формула Штайнмайера» подразумевает одновременное принятие Верховной Радой поправок в Конституцию, по которым отдельные районы Донецкой и Луганской областей получат «особый статус», и возможность проведения местных выборов по украинскому законодательству.



По словам главы МИД РФ, также важно понять позицию нового правительства Украины которое будет сформировано осенью, по Минским соглашениям. «Мы слышали немало противоречивых заявлений Офиса президента Украины, которые идут в разрез с обязательством Киева по этому документу. Мы рассчитываем, что новое правительство однозначно подтвердит приверженность минским договоренностям. Переподтверждение будет иметь очень важное значение», — заявил Лавров.

Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что Германия и Франция работают над организацией саммита «нормандской четверки» в ближайшее время в Париже.



В Кремле подтвердили проработку встречи лидеров «нормандской четверки».