Луганская ТЭС перешла на работу одним энергоблоком для экономии газа

Луганская ТЭС 25 августа перешла на работу одним энергоблоком для сокращения объемов использования газа. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК, которой принадлежит Луганская ТЭС.



Отмечается, что несмотря на одноблочный режим работы станция, как и ранее, продолжает нести нагрузку в 140 МВт, что позволяет сохранить стабильность энергоснабжения региона.



В ДТЭК напомнили, что Луганская ТЭС с 29 июля из-за блокирования поставок угля на станцию со стороны РФ перешла на сжигание газа вместо угля, однако себестоимость выработки на газе «существенно превышает максимальные цены на электроэнергию на рынке».



«Вопрос энергоснабжения Луганской области — это вопрос национальной энергетической безопасности Украины, поэтому решение по стабилизации ситуации должно приниматься на государственном уровне. Единственный выход на данный момент — постановление Кабинета министров Украины о снижении цены на газ для станции до уровня, который покрывает ценовые ограничения на рынке электроэнергии», — считают в ДТЭК.

Кабинет министров 14 августа обязал НАК «Нафтогаз Украины» продавать газ для нужд Луганской ТЭС по заниженной цене, но на следующий день отказался от этой идеи. В правительстве пообещали найти решение об обеспечении Луганской ТЭС без применения регулируемой специальной цены.



Поставки угля на Луганскую ТЭС с апреля 2017 года осуществляются с актива ДТЭК в Ростовской области России — шахтоуправления «Обуховская», так как станция может получать уголь по железной дороге только с территории РФ. Железнодорожных подъездов к Луганской ТЭС по контролируемой украинскими властями территории нет.



С июня 2019 года Российская железная дорога не подтверждает отгрузку угля в адрес Луганской ТЭС из-за невыдачи квот на поставки угля.



Луганская ТЭС является основным производителем электроэнергии для Луганской области. В случае остановки ТЭС в регионе возникнет дефицит.