В Украине сообщили, что процесс обмена заключенными с Россией продолжается

Процесс переговоров по обмену заключенными с Россией продолжается, заявили в Службе безопасности Украины.



«Уважаемые журналисты, сложный процесс переговоров по обмену заложников продолжается. Наберитесь терпения, надеюсь, ненадолго», — написала спикер СБУ Елена Гитлянская в Facebook. Также она призвала не распространять непроверенную информацию.



В Офисе президента также сообщили, что процесс обмена продолжается. «Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности», — говорится в Telegram-канале офиса.



По словам источника российского «Интерфакса», обмен начнется через некоторое время, когда будут оформлены необходимые документы.



Ранее адвокат Валентин Рыбин заявил, что россияне по-прежнему находятся в СИЗО и в пункте сбора. Он добавил, что ему ничего неизвестно о том, что обмен состоится сегодня.



Ночью новый генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка распространил информацию, что между Украиной и Россией начался обмен заключенными.