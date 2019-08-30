Встреча Зеленского с Трампом откладывается: президент США не едет в Польшу

Президент США Дональд Трамп отменил поездку в Польшу из-за надвигающегося урагана на Флориду. Об этом сообщает AP.



«Нашим главным приоритетом является безопасность и защита американского народа от урагана», — сказал Трамп.



Он подчеркнул, что для него «очень важно» быть в Вашингтоне в то время, когда ураган «Дориан» достигнет Флориды.



Вместо Трампа в Варшаву в субботу полетит вице-президент Майк Пенс.



Трамп должен был посетить Польшу для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны.



Предполагалось, что в это время в Варшаве с американским лидером встретится президент Украины Владимир Зеленский.



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