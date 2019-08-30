СМИ: Обмен заключенными между Украиной и РФ откладывается до следующей недели

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией откладывается до следующей недели. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на источники в украинских правоохранительных органах.



О том, что обмен может состояться на следующей неделе также сказал украинский адвокат нескольких граждан России Валентин Рыбин. Он отметил, что его подзащитные все еще находятся в СИЗО в Украине, а возможной датой обмена назвал вторник, 3 сентября.



Утром Офис президента Украины Владимира Зеленского опроверг, что процесс обмена завершен.



Ночью новый генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка распространил информацию, что между Украиной и Россией начался обмен заключенными.