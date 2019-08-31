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«ДНР» открыла памятник Захарченко возле «Донбасс Арены»

Обновлено
31 августа 2019, 13:56

«ДНР» открыла памятник Захарченко возле «Донбасс Арены»

В неподконтрольном украинским властям Донецке сегодня был открыт памятник убитому экс-главе группировки «ДНР» Александру Захарченко. Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

Бюст установлен в парке имени Ленинского комсомола недалеко от «Донбасс Арены». Сегодня первая годовщина со дня убийства Захарченко.

Бюст был изготовлен по заказу российского бизнесмена, выходца из Донбасса Владимира Некрасова. Памятник оценили в 5 миллионов 800 тысяч рублей (2,2 миллиона гривен).

Позже сегодня на кладбище «Донецкое море» состоялся заупокойный молебен и митинг. На месте захоронения Захарченко устроен мемориальный комплекс с могильным крестом и памятником экс-главы «ДНР» в полный рост.

ДАН отмечает, что на кладбище приехали глава «ДНР» Денис Пушилин, глава «ЛНР» Леонид Пасечник, ряд депутатов Госдумы РФ, родители Захарченко, его вдова Наталья

На этой неделе «ДНР» назвала именем Захарченко одну из площадей Донецка. Кроме того, в краеведческом музее выставили вещи, связанные с жизнью Захарченко. В частности, предметы из кафе «Сепар».

Глава группировки «ДНР» Александр Захарченко был убит 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар» на бульваре Пушкина в Донецке. 

«ДНР» и российские власти обвинили в убийстве Захарченко Украину. Украинские спецслужбы свою причастность опровергают.

30 сентября было опубликовано видео взрыва, в результате которого погиб Захарченко.

ТЕМЫ

Организации
ДНР
Места
Донецк
Люди
Александр Захарченко

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