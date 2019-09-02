Москалькова заявила, что процесс подготовки к обмену с Украиной продолжается

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ произойдет после оформления ряда юридических процедур. Об этом заявила Уполномоченная при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова, передает ТАСС.



«Сегодня очень важный этап в деэскалации российско-украинских отношений, очень важно, чтобы люди могли вернуться домой, для этого нужно провести целый ряд очень важных юридических процедур. Процесс начался, такие переговоры ведутся», — сказала она, выступая перед студентами Московского городского педагогического университета.

В августе стало известно, что Украина и Россия готовят масштабный обмен заключенными. По данным «Коммерсанта», Россия передаст Украине 33 человека, столько же должны уехать в обратном направлении. О таком же обмене сообщало РБК со ссылкой на источники.



В ночь на 30 августа новый генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка распространил информацию, что между Украиной и Россией начался обмен заключенными.



Однако Офис президента Украины Владимира Зеленского опроверг, что процесс обмена завершен.