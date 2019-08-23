СМИ: Сенцова и Вышинского нет в списках на обмен между РФ и Украиной

В обмене заключенными между Россией и Украиной, который планируется провести в конце августа, не будут участвовать украинский режиссер Олег Сенцов и руководитель «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский. Об этом пишет российский «Коммерсант».



По данным газеты, Сенцова нет в списках на обмен. В свою очередь Вышиниский сам отказался участвовать в обмене, так как намерен добиваться своего оправдания и освобождения в судах Украины.



Украинская сторона рассчитывает на то, что под обмен подпадут все моряки, задержанные в ноябре 2018 года в Керченском проливе. Остается непонятным, как юридически будет оформлена передача моряков, так как никто из них не осужден, пишет издание.

По данным «Коммерсанта», Россия передаст Украине 33 человека, столько же должны уехать в обратном направлении. О таком же обмене сообщало накануне РБК со ссылкой на источники. Издание отмечало, что обмен Вышинского пройдет «по особой схеме».



По словам украинского адвоката Игоря Свинцицкого, обмен заключенными состоится 28-29 августа. Источник «Интерфакса» заявил, что Россия, в частности, выдаст Украине Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко.