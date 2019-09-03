В Кремле подтвердили, что дата саммита в «нормандском формате» еще не определена

Дата проведения встречи лидеров стран «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) пока не определена. Об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс-Украина».



«Нет, пока не определена», - сказал он, отвечая на вопрос, определена ли дата встречи по результатам состоявшихся в Берлине в понедельник консультаций



Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко по итогам встречи советников глав «нормандской четверки» также заявлял, что о дате саммита четверки говорить рано.



Лидеры Германии, Франции, Украины и России должны решить это сами на основе отчетов, которые им представят их советники. По мнению Пристайко, дополнительные подготовительные встречи, в частности, на уровне глав МИД, не нужны.