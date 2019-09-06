В новом Кабмине обещают найти механизмы выплат пенсионерам Донецка и Луганска

Украинское государство должно обеспечить выплаты пенсий жителям оккупированной части Донбасса. Об этом заявила министр по делам ветеранов, оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда в интервью LB.ua.



«Мы не должны финансировать террористов, но должны обеспечить права пенсионеров, которые даже учитывая болезнь не могут приехать на подконтрольные территории», — сказала она.



По ее словам, для этого нужно находить механизмы выплат с помощью международных организаций.



«Мне говорили, что Красный Крест предлагал свою помощь в доступе к этим территориям. Мы также будем работать, искать эти пути и механизмы», — пообещала она.



Также Коляда назвала серьезной проблемой привязку выплат к справке переселенца, что «заставляет людей с оккупированных территорий постоянно приезжать сюда для получения определенных услуг». От этого страдают люди с инвалидностью, подчеркнула министр.



Ранее Коляда заявила, что на окончательное объединение Минветеранов и МинВОТ нужно 1-2 месяца.