Названы сроки объединения министерства ветеранов и МинВОТ

Вновь созданное министерство по делам ветеранов и оккупированных территорий находится в стадии реорганизации, а на окончательное объединение двух ведомств нужно еще 1-2 месяца. Об этом в интервью «Громадському» рассказала глава ведомства Оксана Коляда.



По ее словам, несмотря на то, что министерство ветеранов как ведомство было создано в начале 2019 года, оно все еще продолжало формироваться.



«В начале года был назначен министр, заместители в марте, персонал государственной службы мы перевели в июле, никого не могли набрать, у нас не было финансирования. Мы в каком-то процессе реорганизации постоянном живем», - сказала Коляда.



Министр уточнила, что объединение этого ведомства с МинВОТ происходит путем присоединения последнего к министерству ветеранов.



«Я думаю, что несколько месяцев уйдет на реорганизацию, ликвидацию самого министерства и присоединение. Здесь должны быть конкурсы, соответствующая аттестация, набор людей. Я думаю, месяц-два, сто процентов», - сказала она.



Также Коляда частично раскрыла сумму финансирования, которого потребует ведомство.



«Пока мы с вами общаемся, финансисты двух министерств работают в министерстве финансов. По Минвету - более 3 миллиардов. По МинВОТу не готова вам сказать, скажу по завершении этих консультаций», - резюмировала она.