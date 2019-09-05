Привязка выплаты пенсий к статусу ВПЛ — это неправильно, считает глава ДонОГА

Необходимость получения статуса внутренне перемещенного лица (ВПЛ) для получения пенсии людям, которые были зарегистрированы на неподконтрольной украинской власти территории Донбасса, является неправильной. Об этом заявил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко, передает корреспондент «Новостей Донбасса».



«Это действительно неправильно. Если человек имеет право на получение пенсии, то основной посыл — он имеет право на получение пенсии и имеет право въехать в Украину, по установленному порядку — 59 дней», — сказал Кириленко во время общения с журналистами на «Донбасс Медиа Форуме 2019» в Харькове.



Глава ДонОГА также пообещал донести до правительства вопрос выплат людям с инвалидностью. «Раньше действовала процедура доверенностей, но опять же — кто будет давать доверенность, нотариальная контора, которая находится на неподконтрольной территории? Это вопрос проблемный, и я его подниму», — заявил Кириленко.