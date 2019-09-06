Адвокат рассказал о помиловании Зеленским «практически всех» осужденных из списка на обмен

Адвокат ряда находящихся в Украине россиян Валентин Рыбин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал людей из обменного списка, однако судьба одного россиянина остается неизвестной. Об этом он рассказал в видеообращении у себя в Facebook.



«По состоянию на сегодня, 6 сентября, 16:45, в пункте сбора лиц, которые участвуют в обмене, присутствуют практически все по списку, согласованному ранее. Украинская сторона, учитывая тот факт, что в пункт сбора доставляются лица, в отношении которых есть указ президента о помиловании, выполнила практически все свои обязательства, достигнутые на переговорах», — сказал Рыбин.



По словам адвоката, по состоянию на 16:45 в одном из следственных изоляторов Украины остается гражданин России, которого СБУ не доставила в пункт сбора.



В комментарии «Интерфаксу» Рыбин уточнил, что речь идет о бывшем боевике «ЛНР» Руслане Гаджиеве, которого суд в Украине приговорил к 15 годам заключения. Всего было помиловано 12 россиян, отметил адвокат.

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что обмен между Украиной и Россией должен состояться 7 сентября.



5 сентября президент РФ Владимир Путин завил, что переговоры об обмене с Украиной близки к завершению и что обмен будет масштабным.