Путин: Обмен задержанными между Россией и Украиной будет масштабным

Президент России Владимир Путин считает, что обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной будет масштабным.



«По поводу обмена: я думаю, что он будет таким достаточно крупным, масштабным, и это уже было бы хорошим шагом вперед, в сторону нормализации», — сказал Путин, отвечая на вопросы в рамках пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке. Прямую трансляцию вел телеканал RT.



«Нам достаточно сложно было принимать решение в отношении конкретных людей. Но исходя из соображения гуманности мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем в том числе и с официальными властями, так что я думаю, что в ближайшее время это станет известно», — добавил он.



Президент РФ считает неизбежной полную нормализацию отношений Москвы и Киева. «Я думаю, что в исторической перспективе это неизбежно произойдет. Я имею в виду полную нормализацию в отношениях, потому что мы — две части одного и того же народа, я об этом многократно говорил», — подчеркнул Путин.