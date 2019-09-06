СМИ: Обмен может состояться 7 сентября, в список включены украинские моряки и Сенцов

В списки для обмена с Украиной включили 24 военнопленных моряков и еще 11 осужденных, в том числе режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Предполагаемое начало обмена — 7 сентября.



По сведениям собеседника агенства, первоначально Москва и Киев договорились об обмене по формуле «35 на 35», но к 7 сентября в нее могут внести изменения.



Под вопросом остается выдача Украине Станислава Клыха и Николая Карпюка, осужденных в России на длительные сроки, отметил источник. Ранее о том, что у Москвы «особая позиция» по их выдаче говорил президент РФ Владимир Путин.



Также под вопросом выдача двух сотрудников Службы безопасности Украины, которых задержали после событий в Керченском проливе 25 ноября 2018 года и обвиняют в руководстве действиями трех украинских кораблей, добавил собеседник агентства.



По его словам, украинская сторона собирался выдать обвиняемого в госизмене главного редактора «РИА Новости-Украина» Кирилла Вышинского, свидетеля по делу крушения рейса MH17 Владимира Цемаха, а также бывших военнослужащих Вооруженных сил Украины Максима Одинцова и Александра Баранова, осужденных за госизмену и дезертирство.

6 сентября Владимир Путин завил, что переговоры об обмене с Украиной близки к завершению и что обмен будет масштабным.