Вышинский, прилетев в Москву, заявил, что собирается обратно в Украину

Руководитель «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский заявил, что вернется в Украину, чтобы «доказать свою невиновность».



«Я вернусь и буду участвовать в судебных заседаниях. Хочу доказать свою невиновность», — заявил Вышинский во время прибытия в Москву, которое транслировал телеканал «Россия 24».



Вышинский был освобожден в рамках обмена между Украиной и Россией по формуле «35 на 35». Ранее он вообще отказывался участвовать в обмене, заявляя, что намерен доказывать свою невиновность в украинских судах.

Кирилл Вышинский был задержан 15 мая 2018 года в Киеве. СБУ обвинила журналиста, имеющего двойное гражданство, в подрывной деятельности против Украины и госизмене. Сам Вышинский обвинения в своей адрес отрицает.



28 августа Киевский апелляционный суд освободил Кирилла Вышинского под личное обязательство.