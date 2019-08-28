Вышинского освободили под личное обязательство

Киевский апелляционный суд освободил главреда «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского под личное обязательство. Журналист подозревается в государственной измене. Об этом сообщает прокуратура АР Крым.



Суд отменил решение Подольского рай суда Киева от 19 июля, которым был продлен срок содержания Вышинского под стражей и изменил меру пресечения на личное обязательство.



Как передает «Громадське», Вышинского освободили в здании суда.



Руководитель «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский был задержан 15 мая 2018 года в Киеве. СБУ обвинила журналиста, имеющего двойное гражданство, в подрывной деятельности против Украины и госизмене. Вышинский обвинения в своей адрес отрицает.



В начале июня Вышинский попросил правовой помощи у президента России Владимира Путина для своего скорейшего освобождения. Кроме того, журналист направил заявление на тот момент президенту Украины Петру Порошенко о выходе из украинского гражданства. В Миграционной службе заявили, что Кирилл Вышинский не может выйти из украинского гражданства.



В начале июля Кириллу Вышинскому сообщено новое подозрение – в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.