Вышинский заявил, что не будет ни на кого обмениваться

Подозреваемый в госизмене главред «РИА Новости — Украина» Кирилл Вышинский утверждает, что он не намерен участвовать в обмене удерживаемыми лицами между Украиной и РФ. Об этом сообщает «РИА Новости».



«Слухи о моем "обмене" появились через 2,5 часа после начала обысков в моей квартире. Я как тогда не собирался ни на кого меняться, просто не давал никакого согласия на обмен, так и сегодня не вижу смысла, особенно когда я нахожусь на свободе, принимать, на кого-то меняться или на кого-то быть обмененным», — сказал он в эфире российского НТВ.



На вопрос о том, может ли Вышинский прилететь в Москву, журналист не дал четкого ответа. Однако он отметил, что хочет прилететь в Москву, так как там находится его семья.



«Я вышел из тюрьмы по решению апелляционного суда под личные обязательства. Что это значит? Я подписал личные обязательства, что я уведомляю суд, если я меняю свое место жительства, то есть физическую прописку или если я меняю место работы. Кроме этого, я должен приходить в суд по первому вызову. Все. Это все, что на сегодняшний день меня ограничивает», — сказал он.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года в результате проведения СБУ обыска в офисе издания. Ему инкриминировали совершение государственной измены, квалифицированной по части 1 статьи 111 УК.



28 августа Киевский апелляционный суд освободил Кирилла Вышинского под личное обязательство.