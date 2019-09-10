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Денисова: Переговоры об освобождении украинцев, заключенных в России и Крыму, продолжаются

10 сентября 2019, 00:00

Денисова: Переговоры об освобождении украинцев, заключенных в России и Крыму, продолжаются

Украинская власть продолжает вести переговоры о следующем обмене заключенными с Россией, однако раскрывать детали диалога сейчас не стоит, заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Переговоры ведутся по следующим освобождениям наших граждан, которые находятся в РФ и временно оккупированном Крыму», - сказала она в эфире программы «Нині вже» на «Громадськом».

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Что касается конкретных фамилий заключенных, которых могут обменять, Денисова говорить отказалась.

«Если хочешь что-то сделать, то об этом надо молчать», - отметила омбудсмен.

7 сентября между Украиной и Россией прошел масштабный обмен задержанных и заключенных, в результате которого вернулись 35 украинцев.

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обмен пленными

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