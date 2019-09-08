Денисова не получала от Москальковой обращений о закрытии уголовных дел

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова не получала от своей российской коллеги ни одного официального предложения о заключении соглашения между Украиной и Россией, которое позволило бы прекращать в отношении граждан обеих стран уголовное преследование.



«Я прочитала об этом в новостях. Если она [Татьяна Москалькова] обратится официально и будет это предлагать, то мы будем этот вопрос рассматривать. Нужно обращение, ведь так можно говорить о чем угодно. Сегодня нет никаких предложений», — сказала Денисова в комментарии ВВС.



Она отметила, что стороны и в дальнейшем будут работать над тем, чтобы произошли следующие освобождения.



Сегодня ранее уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила заключить соглашение между Украиной и Россией, которое позволило бы прекращать уголовное преследование россиян и украинцев на паритетных началах.

7 сентября между Украиной и Россией прошел масштабный обмен задержанных и заключенных, в результате которого вернулись 35 украинцев.