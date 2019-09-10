10 освобожденных украинцев были помилованы президентом России

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что в отношении 10 освобожденных политзаключенных украинцев было принято решение о помиловании, еще 1 был отпущен под личное обязательство. Об этом Денисова сказала в эфире «Сніданку з 1+1», передает «Интерфакс-Украина».



«В отношении 10 из политзаключенных было прошение о помиловании и они были помилованы президентом РФ, один — господин Бекиров был освобожден под личное обязательство», -рассказала она.



Омбудсвумен добавила, что 24 украинских моряка были освобождены под ее обязательство, «как человека, который заслуживает доверия в соответствии со статьей 3 УПК РФ».



При этом Денисова отметила, что действительно в России продолжаются следственные действия в отношении украинцев.



«Сейчас продолжается ознакомление с материалами дела. Наши моряки ознакомились, продолжают ознакамливаться адвокаты. Согласно решению Трибунала, статья 119 предусматривает, что Трибунал не считает необходимым от России приостановить уголовное преследование в отношении 24 украинских моряков. При этом статья 124 обязывает Россию незамедлительно освободить корабли и моряков», — отметила она.



Денисова подчеркнула, что в Украине все они свободные граждане.

7 сентября между Украиной и Россией прошел масштабный обмен задержанных и заключенных по формуле 35 на 35.