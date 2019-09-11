Тейлор: Если «нормандская» встреча не даст результата, Зеленский попытается привлечь США и Великобританию

Если встреча лидеров «нормандской четверки» не даст результатов по урегулированию конфликта на Донбассе, то президент Владимир Зеленский попытается привлечь к переговорам США и Великобританию. Об этом в интервью «Голосу Америки» заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.



«Президент Зеленский и другие представители украинского правительства заявляли, что если ныне действующий "нормандский формат", "нормандская четверка" не даст результатов — а они хотят результатов — тогда они рассмотрят возможность просить Соединенные Штаты и Великобританию присоединиться», - сказал он.



В то же время Тейлор отметил, что пока официальных запросов США не получали.



«Есть серьезный интерес со стороны украинского правительства и в частности президента Зеленского двигаться вперед в мирном процессе», - добавил он.



Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности присоединиться к переговорам в «нормандском формате», если возникнет такая необходимость.