Трамп готов присоединиться к переговорам о мире в Украине в случае необходимости

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов присоединиться к переговорам в «нормандском формате» относительно Украины, если это будет необходимо участникам переговоров. Об этом сообщает «Голос Америки».



«Я считаю, что тот факт, что состоялся обмен пленными между Россией и Украиной, является очень большим шагом, очень позитивным шагом. Если бы им [участникам «нормандского формата» — Германии, Франции, Украине и России] было нужно, чтобы я присоединился, я бы присоединился, но действительно состоялось очень и очень положительное событие», — заявил Трамп.



Ранее президент США назвал обмен заключенными между Украиной и Россией, который состоялся 7 сентября, «гигантским шагом к миру».

7 сентября между Украиной и Россией прошел масштабный обмен задержанными и заключенными по формуле 35 на 35.



В июле президент Владимир Зеленский предложил расширить «нормандский формат», в который входят Германия, Франция, Украина и Россия, пригласив США и Великобританию.