Меркель сообщила о подготовке к встрече «нормандской четверки» через пару недель

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о проведении подготовительной работы по организации встречи лидеров «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция и Россия) в ближайшие недели. Об этом она сказала во время дебатов в Бундестаге по федеральному бюджету на 2020 год, передает «Сегодня».



«Мы несем ответственность за снятие напряженности в отношениях России и Украины. В последние недели достигнут первый небольшой прогресс с тех пор, как президент Зеленский заступил на свой пост», — заявила Меркель.



Канцлер уверена, что продвинуться еще дальше в урегулировании конфликта поможет реализация Минских договоренностей.



«И мы работаем над саммитом в четырехстороннем ["нормандском"] формате через пару недель, чтобы добиться значительного прогресса», — добавила Меркель.

7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен удерживаемыми лицами по формуле 35 на 35. Этот обмен между Киевом и Москвой позитивно оценили в Париже и Берлине. Событие стало поводом для заявлений о намерении провести саммит лидеров «нормандской четверки» с целью урегулирования ситуации на Донбассе.