В Кремле сочли поспешными разговоры о нормализации отношений с Украиной

Говорить об эффекте нормализации отношений Украины и России преждевременно, но повод для сдержанного оптимизма есть. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.



Так он прокомментировал публикацию газеты «Коммерсант» о приостановке Украиной процесса расторжения двусторонних соглашений с РФ.



«Думаю, пока преждевременно говорить о каком-то эффекте нормализации [отношений Киева и Москвы]. Что касается дальнейших перспектив российско-украинских отношений, то работа ведется», — сказал Песков.



При этом представитель Кремля подчеркнул, что «повод для весьма сдержанного оптимизма есть». «Но не будем загадывать, здесь в любом случае предстоит очень сложная, длительная, ответственная и кропотливая работа», — добавил Песков.

«Комменрасант», ссылаясь на источники в МИД России и российских госструктурах, сообщил, что Украина перестала направлять Москве уведомления о расторжении договоров с РФ. Собеседники издания в МИД РФ считают, что пауза может объясняться тем, что команде президента Владимира Зеленского, занятой расстановкой кадров, пока не до этого.