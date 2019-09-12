Зеленский рассказал о разработке плана выполнения «Минска» с конкретными сроками

Украина разрабатывает «дорожную карту» по выполнению Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе с конкретными сроками, заявил президент Владимир Зеленский.



«Мы разрабатываем карту выполнения Минских соглашений с четкими сроками», — сказа он на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё.



Зеленский добавил, что его ближайшие шаги — это встреча в «нормандском формате». «И я верю, что мы на этой встрече сможем решить много ключевых, и действительно сложных элементов Минских договоренностей», — подчеркнул он.



Президент Украины отметил, что это также будет «ближайший контакт» с президентом России Владимиром Путиным.



Также Зеленский сказал, что на переговорах Трехсторонней контактной группы обсуждаются сроки и этапы освобождения украинских пленных.



На пресс-конференции президент также сообщил, что дата саммита лидеров «нормандского формата» еще не определена, но он настаивает на ее проведении в сентябре.