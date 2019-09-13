Штаб ООС вчера зафиксировал 23 нарушения «режима тишины» на Донбассе

За минувшие сутки пророссийские боевики 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, заявили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Там напомнили, что во время выполнения боевого задания погиб боец Национальной гвардии.



По информации штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики совершили 15 обстрелов позиций ООС: трижды неподалеку Пищевика — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; пять раз вблизи Водяного — из минометов калибра 120-мм и стрелкового оружия; дважды неподалеку Новогнатовки — из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Верхнеторецкого — из стрелкового оружия; неподалеку Авдеевки — из миномета калибра 120-мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Гнутово — из стрелкового оружия; неподалеку Лебединского — из стрелкового оружия; вблизи Широкино — из стрелкового оружия.



Подчеркивается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» боевики совершили 8 обстрелов позиций ООС: в районе Зайцево — из миномета калибра 82-мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Новгородского — из миномета калибра 82-мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Крымского — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды неподалеку Травневого — из минометов калибра 82-мм; вблизи Луганского — из миномета калибра 120-мм; неподалеку Майорска — из миномета калибра 82-мм.



С начала текущих суток боевики два раза нарушили режим прекращения огня, добавили в штабе ООС.